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«Астраханочка» стала последним участником «Финала четырёх» КР по гандболу
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«Астраханочка» стала последним участником «Финала четырёх» КР по гандболу 

Чемпионат.com 11 марта 2018
«Звезда» и «Астраханочка» разыграли последнюю путёвку в «Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди женских команд. «Астраханочка» на выезде одержала победу над «Звездой» со счётом 31:19. У гостей по 7 раз отличились Дарья Самохина, Карина Сабирова и Екатерина Зеленкова. В составе «Звезды» 4 гола записала на свой счёт Виктория Климанцева.
Напомним, что ранее в «Финал четырёх» пробились «Кубань», «Ростов-Дон» и «Динамо-Синара». Матчи пройдут с 17 по 19 мая. Действующим обладателем Кубка России является «Ростов-Дон».
Гандбол. Кубок России. Женщины. 1/4 финала
«Звезда» (Звенигород) — «Астраханочка» (Астрахань) — 19:31 (8:18).
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