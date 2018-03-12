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Россияне проиграли в матче турнира за 9-16-е места на этапе МС по регби-7
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Россияне проиграли в матче турнира за 9-16-е места на этапе МС по регби-7 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Мужская сборная России проиграла команде Испании в полуфинале турнира за 9-16-е места на этапе Мировой серии по регби-7 в Ванкувере (Канада) со счётом 7:14.
В четвертьфинале турнира за 9-16-е места россияне победили уругвайцев — 14:7.
На групповой стадии шестого этапа Мировой серии россияне выиграли один матч из трёх. Россияне стартовали на этапе с поражения от сборной ЮАР со счётом 7:38, а затем уступили команде Новой Зеландии со счётом 5:31, а в заключительном матче группового этапа оказались сильнее шотландцев — 26:24.
В финале сборная Фиджи обыграла команду Кении со счётом 31:12. В матче за третье место сборная ЮАР обыграла американцев — 29:7.
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