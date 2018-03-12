Россияне проиграли в матче турнира за 9-16-е места на этапе МС по регби-7

Мужская сборная России проиграла команде Испании в полуфинале турнира за 9-16-е места на этапе Мировой серии по регби-7 в Ванкувере (Канада) со счётом 7:14.

В четвертьфинале турнира за 9-16-е места россияне победили уругвайцев — 14:7.

На групповой стадии шестого этапа Мировой серии россияне выиграли один матч из трёх. Россияне стартовали на этапе с поражения от сборной ЮАР со счётом 7:38, а затем уступили команде Новой Зеландии со счётом 5:31, а в заключительном матче группового этапа оказались сильнее шотландцев — 26:24.

В финале сборная Фиджи обыграла команду Кении со счётом 31:12. В матче за третье место сборная ЮАР обыграла американцев — 29:7.