Объявлен состав сборной России по футболу на контрольные матчи с Бразилией и Францией 

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал список футболистов сборной России, которые готовятся к контрольным матчам против сборных Бразилии и Франции. В национальную команду России вызваны 28 игроков.
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что в составе возможны изменения.
Матч Россия — Бразилия пройдёт 23 марта в Москве, а Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что бывший нападабщий сборной России Александр Кержаков может возглавить юношескую сборную России из игроков 2001 года рождения.