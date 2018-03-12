Объявлен состав сборной России по футболу на контрольные матчи с Бразилией и Францией

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал список футболистов сборной России, которые готовятся к контрольным матчам против сборных Бразилии и Франции. В национальную команду России вызваны 28 игроков.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что в составе возможны изменения.

Матч Россия — Бразилия пройдёт 23 марта в Москве, а Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.