Как вам новая гостевая форма сборной России?

Сборная России вместе c техническим спонсором adidas сегодня, 20 марта, презентовала новую гостевую форму. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вам новая форма российской команды?

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.