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Как вам новая гостевая форма сборной России?
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Как вам новая гостевая форма сборной России? 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: ТВ Центр
Сборная России вместе c техническим спонсором adidas сегодня, 20 марта, презентовала новую гостевую форму. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вам новая форма российской команды?
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
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