Игроки хоккейной команды Института стали и сплавов завоевали «серебро» на Матче звезд 

Игроки сборной Московского института стали и сплавов в составе команды «Запад» заняли второе место в Матче звезд студенческой хоккейной лиги. Мероприятие состоялось 9 марта.
В турнире поучаствовали тренер Сергей Власов, капитан команды Сергей Севагин и его ассистент Яков Сокол.
По результатам индивидуального конкурса Яков Сокол стал лучшим среди игроков матча. Он отличился, забросив шайбу в ворота противника.
— Мы очень рады, что прошли в финал Матча звезд. Ребята большие молодцы, они выложились на все 100 процентов. Мы ими очень гордимся, — подчеркнул тренер команды Сергей Власов.
Отметим, что участие в турнире приняли четыре сборные команды.