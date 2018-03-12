Игроки хоккейной команды Института стали и сплавов завоевали «серебро» на Матче звезд

Игроки сборной Московского института стали и сплавов в составе команды «Запад» заняли второе место в Матче звезд студенческой хоккейной лиги. Мероприятие состоялось 9 марта.

В турнире поучаствовали тренер Сергей Власов , капитан команды Сергей Севагин и его ассистент Яков Сокол.

По результатам индивидуального конкурса Яков Сокол стал лучшим среди игроков матча. Он отличился, забросив шайбу в ворота противника.

— Мы очень рады, что прошли в финал Матча звезд. Ребята большие молодцы, они выложились на все 100 процентов. Мы ими очень гордимся, — подчеркнул тренер команды Сергей Власов.

Отметим, что участие в турнире приняли четыре сборные команды.