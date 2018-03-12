Олег Ланин и Александр Соболев вызваны в молодежную сборную России по футболу

23 марта в Скопье россияне сыграют со сборной Македонии. 27 марта также в гостях сборная России проведет игру с Гибралтаром, сообщает официальный сайт «КС».