Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Гагарина победил «Авангард» (3:2 ОТ), выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником следующего раунда.

Таким образом определились все пары 1/4 финала турнира.

Кубок Гагарина 1/4 финала Западная конференция СКА (1) — Локомотив (4) ЦСКА (2) — Йокерит (3) Матчи пройдут 16, 17, 19, 20 и при необходимости 22, 24 и 26 марта. Восточная конференция Ак Барс (1) — Металлург Мг (5) Салават Юлаев (2) — Трактор (3) Матчи пройдут 16, 17, 20, 21 и при необходимости 23, 25 и 27 марта.

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина