Ещё
Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Фото: SKI.RU
«Салават Юлаев» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Гагарина победил «Авангард» (3:2 ОТ), выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником следующего раунда.
Таким образом определились все пары 1/4 финала турнира.
Кубок Гагарина 1/4 финала Западная конференция СКА (1) — Локомотив (4) ЦСКА (2) — Йокерит (3) Матчи пройдут 16, 17, 19, 20 и при необходимости 22, 24 и 26 марта. Восточная конференция Ак Барс (1) — Металлург Мг (5) Салават Юлаев (2) — Трактор (3) Матчи пройдут 16, 17, 20, 21 и при необходимости 23, 25 и 27 марта.
Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина
Спорт-Экспресс: последние новости
Сборная России по керлингу не смогла выйти в плей-офф смешанного турнира на Паралимпиаде-2018 "Динамо-Виктор" победило "СГАУ-Саратов" "Анжи" подписал полузащитника сборной Узбекистана
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение