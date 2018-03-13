Легендарный немецкий вратарь Кан оценил перспективы России на ЧМ-2018

Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан поделился своим мнением относительно шансов национальной команды России достичь успеха на чемпионате мира 2018 года.

"Я не являюсь экспертом по сборной России, но видел результаты последних лет. Им необходимо собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на домашнем чемпионате. Очень многое зависит от первой игры против сборной Саудовской Аравии. Это будет матч открытия турнира, за которым будет наблюдать весь мир. Игра точно получится тяжелой для обеих команд", — цитирует Кана газета «Известия»

Он также отметил, что сборную Саудовской Аравии нельзя сбрасывать со счетов.

"Команда Саудовской Аравии под руководством Хуана Антонио Пицци также имеет хорошие шансы на выход из группы. Пицци очень опытный тренер, который может хорошо выстроить тактику игры. Так что это важнейший матч для вас. Он однозначно не станет для сборной России легким", — сказал Кан.

Чемпионат мира по футболу пройдет летом 2018 года. Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Матч открытия состоится 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.