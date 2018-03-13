Оливер Кан: «Сборной России нужно собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на ЧМ»

Экс-голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан считает, что для сборной России на чемпионате мира определяющим может стать стартовым матч против команды Саудовский Аравии. Кан уверен, что матч-открытие первенства планеты будет непростым для обеих команд.