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Оливер Кан: «Сборной России нужно собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на ЧМ»
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Оливер Кан: «Сборной России нужно собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на ЧМ» 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Экс-голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан считает, что для сборной России на чемпионате мира определяющим может стать стартовым матч против команды Саудовский Аравии. Кан уверен, что матч-открытие первенства планеты будет непростым для обеих команд.
— Я не являюсь экспертом по сборной России, но видел результаты последних лет. Им необходимо собрать мощную команду, чтобы удачно выступить на домашнем чемпионате, — цитируют "Известия" Кана. — Очень многое зависит от первой игры против сборной Саудовской Аравии. Это будет матч открытия турнира, за которым будет наблюдать весь мир. Игра точно получится тяжелой для обеих команд. Команда Саудовской Аравии под руководством Хуана Антонио Пицци также имеет хорошие шансы на выход из группы. Пицци очень опытный тренер, который может хорошо выстроить тактику игры. Так что это важнейший матч для вас. Он однозначно не станет для сборной России легким.
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