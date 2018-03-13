Кан: сборная Германии ставит задачу опять выиграть чемпионат мира

Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан поделился своими ожиданиями от выступления немецкой команды на чемпионате мира 2018 года. По его мнению, подопечные Йоахима Лева претендуют на победу в турнире.

"Германия едет на мундиаль не защищать титул, они ставят задачу опять его выиграть. Положительным моментом является то, что с более опытными немецкими игроками активно конкурируют молодые талантливые футболисты, которые выиграли Кубок конфедераций летом 2017 года. И это говорит о хорошем качестве и уровне игроков немецкой сборной", — цитирует Кана газета «Известия»

Сборная Германии является действующим чемпионом мира.

Мундиаль пройдет в России с 14 по 15 июля. Немецкая команда сыграет в группе F со сборными Мексики, Швеции и Южной Кореи.