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Кан: сборная Германии ставит задачу опять выиграть чемпионат мира
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Кан: сборная Германии ставит задачу опять выиграть чемпионат мира 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии по футболу Оливер Кан поделился своими ожиданиями от выступления немецкой команды на чемпионате мира 2018 года. По его мнению, подопечные Йоахима Лева претендуют на победу в турнире.
"Германия едет на мундиаль не защищать титул, они ставят задачу опять его выиграть. Положительным моментом является то, что с более опытными немецкими игроками активно конкурируют молодые талантливые футболисты, которые выиграли Кубок конфедераций летом 2017 года. И это говорит о хорошем качестве и уровне игроков немецкой сборной", — цитирует Кана газета «Известия».
Сборная Германии является действующим чемпионом мира.
Мундиаль пройдет в России с 14 по 15 июля. Немецкая команда сыграет в группе F со сборными Мексики, Швеции и Южной Кореи.
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