Андре Виллаш-Боаш: Португалия не является фаворитом ЧМ-2018, и это дает нам преимущество

«Мы не являемся фаворитами чемпионата мира и это дает нам преимущество. Никто не ждет, что мы выиграем чемпионат мира. Но Португалия выиграла чемпионат Европы, и наша цель — попасть в четверку сильнейших на чемпионате мира. В сборной Португалии играет лучший футболист планеты, с которым мы можем попасть в полуфинал и можем мечтать о финале», — цитирует Виллаш-Боаша Mundo Deportivo. Сборная Португалии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе B с командами: Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, «Лужники») и Ирана (25 июня, Саранск).