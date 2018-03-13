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Наставник сборной Бразилии: Мы не будем торопить Неймара с восстановлением
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Наставник сборной Бразилии: Мы не будем торопить Неймара с восстановлением 

Советский спорт 13 марта 2018
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал положение Неймара, который получил травму в матче «ПСЖ» — «Марсель» (3:0).
Ранее сообщалось, что игрок столичного клуба пропустит 2 месяца, но будет готов к чемпионату мира в России.
"Его отец сказал, что самое главное на данный момент — восстановление. Мы согласны, здоровье превыше всего. Считаю, что нельзя платить им за победу. Неважно, будь то чемпионат мира, будь то сборная Бразилии. Мы не будем торопить Неймара с восстановлением", — приводит слова специалиста Goal.
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