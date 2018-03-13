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«Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу
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«Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Московский «Спартак» победил волгоградский «Каустик» со счётом 32:31 в матче четвертьфинала Кубка России по гандболу. Эта победа вывела красно-белых в «Финал четырёх» Кубка России. Ранее право сыграть в решающей стадии турнира получили саратовский «СГАУ-Саратов» и краснодарский СКИФ. Последний четвертьфинал между ставропольским «Динамо-Виктор» и подмосковными «Чеховскими медведями» пройдёт 17 марта.
Гандбол. Мужчины. Кубок России 1/4 финала
«Каустик» (Волгоград) — «Спартак» (Москва) — 31:32 (18:16).
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Илья Воробьёв побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции А. Кержаков возглавит юношескую сборную России «Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу
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