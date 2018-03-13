«Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу 

Московский «Спартак» победил волгоградский «Каустик» со счётом 32:31 в матче четвертьфинала Кубка России по гандболу. Эта победа вывела красно-белых в «Финал четырёх» Кубка России. Ранее право сыграть в решающей стадии турнира получили саратовский «СГАУ-Саратов» и краснодарский СКИФ. Последний четвертьфинал между ставропольским «Динамо-Виктор» и подмосковными «Чеховскими медведями» пройдёт 17 марта.
Гандбол. Мужчины. Кубок России 1/4 финала
«Каустик» (Волгоград) — «Спартак» (Москва) — 31:32 (18:16).