CEV рассматривает идею несколько лет проводить финалы ЛЧ в одном городе

Председатель комиссии CEV по еврокубкам Роман Станиславов отметил, что в федерации давно обсуждается предложение проводить финал Лиги чемпионов в одном городе в течение нескольких лет. Станиславов подчеркнул, что это практикуется в европейском гандболе.

— В CEV давно обсуждается предложение проводить финал Лиги чемпионов в одном городе в течение нескольких лет, как это практикуется в европейском гандболе, — цитирует "РИА Новости" Станиславова. — В гандболе финал последнее время принимает Кельн. Возможно, это удобно — финал в одном месте и в одни и те же даты. Для этого нужно хорошее финансовое и организационное предложение.

Все упирается не в предложение национальных федераций. Если будет конкретное предложение от какого-либо города или клуба, то почему бы не воплотить такую идею? Пока от представителей российских клубов или городов таких предложений нет, насколько я понимаю. Сначала надо в этом сезоне достойно провести «Финал четырех» мужской Лиги чемпионов в Казани.