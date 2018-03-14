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Игрок «Локомотива» Рыбус рассказал о перспективах сборной России на ЧМ-2018
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Игрок «Локомотива» Рыбус рассказал о перспективах сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 14 марта 2018
Полузащитник московского «Локомотива» Мачей Рыбус оценил перспективы сборной России на домашнем чемпионате мира 2018.
"Считаю, что у России такая группа, из которой она должна выйти в следующий этап", — цитирует Рыбуса газета «Известия».
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