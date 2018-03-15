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Нижегородский СКИФ завоевал серебро на Спартакиаде
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Нижегородский СКИФ завоевал серебро на Спартакиаде 

Newsroom24 15 марта 2018
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба женского хоккейного клуба, в заключительном матче турнира, завершившегося в башкирском городе Салавате, женская хоккейная команда «СКИФ» МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым видам спорта 2003-2005 годов рождения потерпела первое поражение, уступив сборной Московской области 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).
В итоге с 12 набранными в пяти играх очками нижегородки стали вторыми. Победительницами турнира стали подмосковные хоккеистки. Тройку призеров замкнула сборная Челябинска.
Напомним, нижегородский СКИФ вышел в лидеры Всероссийской Зимней Спартакиады.
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