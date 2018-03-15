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Шесть гандболисток «Кубани» вызвали в сборную России
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Шесть гандболисток «Кубани» вызвали в сборную России 

АиФ-Кубань 15 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
Отборочный матч чемпионата Европы против Румынии пройдет в Тольятти, собщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Соревнования в России пройдут 21 марта, а 25 марта соперники встретятся уже на территории оппонента. К турниру готовятся 34 гандболистки. В их числе — представители краснодарского клуба: Виктория Калинина, Екатерина Баркалова, Людмила Выдрина, Юлия Голикова, Ярослава Фролова и Екатерина Матлашова. Девушки поборются за вхождение в состав национальной команды, в окончательной заявке которой останется 16 человек.
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