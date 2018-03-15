Матч плей-офф Мировой группы II КФ Испания — Парагвай пройдёт в Картахене

Женская сборная Испании примет команду Парагвая в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации в Картахене, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Противостояние пройдёт 21-22 апреля 2018 года.

Местный La Manga Club примет матч Кубка Федерации впервые с 2005 года. Тогда сборная Испании одолела команду Швейцарии со счётом 3-2.

Сборные Испании и Парагвая впервые сыграют друг с другом в Кубке Федерации. В случае поражения испанки впервые в истории опустятся в региональную группу I зоны Европа/Африка.