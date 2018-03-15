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Матч плей-офф Мировой группы II КФ Испания — Парагвай пройдёт в Картахене
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Матч плей-офф Мировой группы II КФ Испания — Парагвай пройдёт в Картахене 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Женская сборная Испании примет команду Парагвая в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации в Картахене, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Противостояние пройдёт 21-22 апреля 2018 года.
Местный La Manga Club примет матч Кубка Федерации впервые с 2005 года. Тогда сборная Испании одолела команду Швейцарии со счётом 3-2.
Сборные Испании и Парагвая впервые сыграют друг с другом в Кубке Федерации. В случае поражения испанки впервые в истории опустятся в региональную группу I зоны Европа/Африка.
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