Команда Виктории Моисеевой стартует на чемпионате мира по керлингу

Галина Арсенькина и В составе российской сборной, помимо Моисеевой и Сидоровой, которая в этой команде считается запасной, выступят участницы Олимпийских игр 2018 года Юлия Портунова Юлия Гузиёва . На предварительной стадии чемпионата мира сыграют 13 команд, которые 17-23 марта проведут однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выходят в полуфинал, еще четыре проведут дополнительные матчи за право сыграть в полуфинале. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, матч за третье место и финал — на 25 марта.

Сборная России начинает турнир в субботу матчами против команды Шотландии, 18 марта она сыграет с соперницами из США и Швейцарии, 19 марта — Италии и Китая, 20 марта — Японии, 21 марта — Чехии и Германии, 22 марта — Канады и Швеции, 23 марта — Южной Кореи и Дании.

На прошедших в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане команда Моисеевой выступила в статусе олимпийских атлетов из России, заняв лишь девятое место. Моисеева и ее партнеры получили право выступить на Олимпиаде по итогам серии встреч с командой Анны Сидоровой, которая успешно представляла Россию на предыдущих чемпионатах мира, четырежды подряд завоевывая медали. В прошлом году в Пекине сборная России во главе со скипом Сидоровой впервые в истории отечественного керлинга завоевала серебряные награды.

Однако в ноябре команда Сидоровой неудачно выступила на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Галлене, заняв лишь пятое место, а затем проиграла и в матчах за олимпийскую лицензию Моисеевой.

Финалисты Олимпиады приехали на чемпионат мира

В первой половине марта сборная России во главе с тренером Сергеем Белановым провела тренировочный сбор недалеко от Торонто. По словам Беланова, команда готовилась одновременно на двух дорожках — чтобы основной состав и пополнившая сборную Сидорова могли привыкнуть друг к другу при выполнении игровых действий.

На чемпионате мира в Норт-Бее выступят чемпионы и финалисты Олимпиады в Пхёнчхане — команды Швеции (скип Анна Хассельборг ) и Южной Кореи (Ким Ын Чжон), тогда как бронзовые олимпийские призеры из Японии будут представлены другой командой — во главе со скипом Тори Коаной.

В число фаворитов вновь входят керлингистки из Канады, хотя хозяева чемпионата мира также поменяли свой состав. Чемпионки мира 2017 года во главе с Рэйчел Хоман на Олимпиаде остались лишь шестыми, и в Норт-Бее выступит команда скипа Дженнифер Джонс , которая победила на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В состав команды Джонс вошла и Кейтлин Лоус, ставшая чемпионкой Пхёнчхана в дабл-миксте в паре с Джоном Моррисом

Первый чемпионат мира по керлингу среди женских команд прошел в 1979 году в шотландском Перте, мужчины начали соревноваться 20 годами ранее. Год назад в Пекине сборная России впервые выиграла серебряные медали, ранее на ее счету были третьи места в 2014-16 годах.

16 раз чемпионом мира по керлингу среди женских команд становилась сборная Канады, которая год назад вернула себе титул спустя девять лет. Восемь раз побеждала команда Швеции, шесть — Швейцарии.