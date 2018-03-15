«Пермские медведи» на своей площадке победили клуб «УГНТУ-ВНЗМ»

«Пермские медведи» прервали серию из трёх поражений. 15 марта на своей площадке они победили соседей по таблице — уфимский клуб «УГНТУ-ВНЗМ». Хозяева выиграли с разницей в три мяча — 28:25 (15:12, 13:13).

Самыми результативными в составе «мишек» стали Дмитрий Гунько (7 точных бросков) и Алексей Шиндин (5).

Благодаря этой победе пермские гандболисты сохранили восьмое место в Суперлиге, которое даёт право участвовать в плей-офф. В регулярном чемпионате «медведям» осталось провести четыре встречи. Следующий поединок они также проведут дома: 20 марта сыграют с астраханским «Динамо».