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«Пермские медведи» на своей площадке победили клуб «УГНТУ-ВНЗМ»
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«Пермские медведи» на своей площадке победили клуб «УГНТУ-ВНЗМ» 

АиФ Пермь 15 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
«Пермские медведи» прервали серию из трёх поражений. 15 марта на своей площадке они победили соседей по таблице — уфимский клуб «УГНТУ-ВНЗМ». Хозяева выиграли с разницей в три мяча — 28:25 (15:12, 13:13).
Самыми результативными в составе «мишек» стали Дмитрий Гунько (7 точных бросков) и Алексей Шиндин (5).
Благодаря этой победе пермские гандболисты сохранили восьмое место в Суперлиге, которое даёт право участвовать в плей-офф. В регулярном чемпионате «медведям» осталось провести четыре встречи. Следующий поединок они также проведут дома: 20 марта сыграют с астраханским «Динамо».
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