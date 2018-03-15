Сборная России по гандболу тренируется в Тольятти

Евгений Трефилов, тренер сборной России по гандболу:

— Списки мы меняли неоднократно. Последний сверстали за два дня до выезда сюда. Одни люди отсеивались, отказываясь ехать в сборную, другие получали травмы. Первой сломала палец на руке Петрова. Отказались Седойкина и Степанова. Заявили, что травмированы Вяхирева и Ильина. Все — ростовчанки. Для Кочетовой место я держу, но приедет она или нет — большой вопрос. Переговоры с Вяхиревой пока тоже веду…