Сборная России по гандболу тренируется в Тольятти 

Первую вечернюю тренировку под руководством Евгения Трефилова проводили 30 гандболисток из планируемых 32-х. Пока не хватает ростовчанки Юлии Манагаровой и выступающей за македонский «Вардар» Полины Кузнецовой, которые должны присоединиться к подругам по сборной позднее. Под большим сомнением приезд нынешней астраханки Анны Кочетовой, которая травмировала голеностоп. Ее в числе участниц сбора заменила тольяттинка Ольга Щербак, ранее фигурировавшая в списке запасных. Кроме того, от «Лады» к работе в главной дружине страны приступили Елена Уткина, Полина Ведёхина, Екатерина Кудрявцева, Дарья Дмитриева, Елена Михайличенко, Ирина Снопова и Анастасия Новоселова, сообщает официальный сайт клуба.
Евгений Трефилов, тренер сборной России по гандболу:
— Списки мы меняли неоднократно. Последний сверстали за два дня до выезда сюда. Одни люди отсеивались, отказываясь ехать в сборную, другие получали травмы. Первой сломала палец на руке Петрова. Отказались Седойкина и Степанова. Заявили, что травмированы Вяхирева и Ильина. Все — ростовчанки. Для Кочетовой место я держу, но приедет она или нет — большой вопрос. Переговоры с Вяхиревой пока тоже веду…