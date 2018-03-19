Дзагоев не принимает участие в тренировке сборной России

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков , хавбек занимается отдельно в тренажёрном зале.

Кроме того, на занятии отсутствует хавбек «Вильярреала» Денис Черышев , который прибудет в расположение сборной России сегодня вечером.

Сборная России проводит подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Игра с бразильцами состоится в Москве на стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.