Дзагоев не принимает участие в тренировке сборной России 

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков, хавбек занимается отдельно в тренажёрном зале.
После разминки футболисты Далер Кузяев и Владислав Игнатьев продолжили тренировку отдельно от общей группы
Кроме того, на занятии отсутствует хавбек «Вильярреала» Денис Черышев, который прибудет в расположение сборной России сегодня вечером.
Сборная России проводит подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Игра с бразильцами состоится в Москве на стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.