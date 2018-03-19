Ещё
Дзагоев не принимает участие в тренировке сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзагоев не принимает участие в тренировке сборной России 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков, хавбек занимается отдельно в тренажёрном зале.
После разминки футболисты Далер Кузяев и Владислав Игнатьев продолжили тренировку отдельно от общей группы
Кроме того, на занятии отсутствует хавбек «Вильярреала» Денис Черышев, который прибудет в расположение сборной России сегодня вечером.
Сборная России проводит подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Игра с бразильцами состоится в Москве на стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.
Чемпионат.com: последние новости
Зобнин: думаю, Луис Адриано достоен вызова в сборную Бразилии Рауш: и без Неймара в составе сборной Бразилии много классных футболистов «Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19721
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение