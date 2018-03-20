Полузащитник сборной России среди игроков команды Франции отметил Канте

Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Далер Кузяев оценил ближайших соперников, с которыми российской команде предстоит провести ближайшие контрольные команды. По его словам, сборные Бразилии и Франции находятся на самом высоком уровне, сообщает ТАСС

"Бразилия и Франция — топовые соперники. Уже почувствовали на себе, каково играть против Испании, Аргентины, особенно против Лионеля Месси . Было очень непросто, но такие матчи нужны, чтобы понять, на каком уровне находишься ты и твоя команда. На фоне звезд мирового футбола сразу видны ошибки", — цитирует Кузяева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Он также отметил, что ему нравится стиль игры полузащитника сборной Франции Н'Голо Канте, который «делает большой объем черновой работы».

Сборная России примет Бразилию в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта, а 27 марта встретится с командой Франции на арене «Санкт-Петербург».