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Полузащитник сборной России среди игроков команды Франции отметил Канте
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Полузащитник сборной России среди игроков команды Франции отметил Канте 

Газета.Ru 20 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Далер Кузяев оценил ближайших соперников, с которыми российской команде предстоит провести ближайшие контрольные команды. По его словам, сборные Бразилии и Франции находятся на самом высоком уровне, сообщает ТАСС.
"Бразилия и Франция — топовые соперники. Уже почувствовали на себе, каково играть против Испании, Аргентины, особенно против Лионеля Месси. Было очень непросто, но такие матчи нужны, чтобы понять, на каком уровне находишься ты и твоя команда. На фоне звезд мирового футбола сразу видны ошибки", — цитирует Кузяева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Он также отметил, что ему нравится стиль игры полузащитника сборной Франции Н'Голо Канте, который «делает большой объем черновой работы».
Сборная России примет Бразилию в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта, а 27 марта встретится с командой Франции на арене «Санкт-Петербург».
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