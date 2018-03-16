Травмированный Кузяев отправится в расположение сборной России

Восстанавливающийся от травмы полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прибудет в расположение сборной России для подготовки к контрольным встречам против команд Бразилии и Франции. Об этом сообщили в пресс-службе команды, слова которой приводит ТАСС.

"У Кузяева сильный ушиб. Но он поедет в сборную, будет там тренироваться", — отметили в пресс-службе.

Кузяев травмировался в матче 22 тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0) и пропустил ответную встречу 1/8 Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

Товарищеский матч с Бразилией состоится 23 марта на стадионе «Лужники», встреча с французами пройдет 27 марта на «Санкт-Петербург Арене».