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Травмированный Кузяев отправится в расположение сборной России
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Травмированный Кузяев отправится в расположение сборной России 

Газета.Ru 16 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Восстанавливающийся от травмы полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прибудет в расположение сборной России для подготовки к контрольным встречам против команд Бразилии и Франции. Об этом сообщили в пресс-службе команды, слова которой приводит ТАСС.
"У Кузяева сильный ушиб. Но он поедет в сборную, будет там тренироваться", — отметили в пресс-службе.
Кузяев травмировался в матче 22 тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0) и пропустил ответную встречу 1/8 Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».
Товарищеский матч с Бразилией состоится 23 марта на стадионе «Лужники», встреча с французами пройдет 27 марта на «Санкт-Петербург Арене».
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин пропустит матчи с Бразилией и Францией.
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