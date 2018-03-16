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В Тольятти женская сборная России по гандболу сыграет с румынками
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В Тольятти женская сборная России по гандболу сыграет с румынками 

ТРК Губерния 14 часов назад
Фото: ТРК Губерния
В среду, 21 марта, в Тольятти пройдёт отборочный матч чемпионата Европы — 2018 по гандболу между женскими сборными России и Румынии. Игра состоится на паркете ледового дворца спорта «Лада-Арена». Об этом сообщает министерство спорта Самарской области. Команда Евгения Трефилова в настоящее время занимает вторую строчку турнира. Российские спортсменки уже провели два отборочных матча. Сначала наши девушки одолели сборную Португалии — 32:25, а затем уступили гандболисткам из Австрии — 25:27. Игра между сборными России и Румынии начнётся в 19:30. За полтора часа до старта состоится торжественная церемония, посвящённая 20-летию гандбольного клуба «Лада» — одного из самых титулованных в России.
Фото: Федерация гандбола России
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