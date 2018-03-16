Алаев: РФС не сомневается, что тренеры сборной России справятся с потерями игроков

Виктор Васин. В четверг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким «Лейпцигом» нападающий сборной России Александр Кокорин был заменен на восьмой минуте из-за повреждения. Позднее у футболиста диагностировали разрыва крестообразных связок колена, срок восстановления составляет порядка 4-6 месяцев. В связи с этим он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года. Ранее аналогичные травмы получили защитники сборной России Георгий Джикия

"Конечно, очень жаль, что перед таким крупным турниром как чемпионат мира, который пройдет летом в нашей стране, сборная России теряет одного за другим ведущих игроков. Вчера серьезную травму получил Александр Кокорин, которому теперь предстоит операция и восстановление. Желаем ему спокойно пройти все необходимые процедуры и мероприятия, чтобы здоровым вернуться в строй и присоединиться к сборной", — заявил Алаев.

"Со своей стороны могу сказать, что в РФС уверены в том, что тренерский штаб сборной справится с кадровыми проблемами. У нас достаточно игроков высокого уровня, и коллектив в сборной сейчас подобрался очень амбициозный и профессиональный. Впереди у команды весьма непростые и интересные контрольные матчи с Бразилией и Францией, на которые мы приглашаем наших болельщиков", — добавил Алаев.

Сборная России проведет товарищеские матчи против сборных Бразилии и Франции 23 и 27 марта соответственно.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.