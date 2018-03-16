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Алаев: РФС не сомневается, что тренеры сборной России справятся с потерями игроков
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Алаев: РФС не сомневается, что тренеры сборной России справятся с потерями игроков 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу справится с кадровыми проблемами, в Российском футбольном союзе в этом уверены. Такое мнение высказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, слова которого приводит пресс-служба организации.
В четверг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким «Лейпцигом» нападающий сборной России Александр Кокорин был заменен на восьмой минуте из-за повреждения. Позднее у футболиста диагностировали разрыва крестообразных связок колена, срок восстановления составляет порядка 4-6 месяцев. В связи с этим он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года. Ранее аналогичные травмы получили защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин.
"Конечно, очень жаль, что перед таким крупным турниром как чемпионат мира, который пройдет летом в нашей стране, сборная России теряет одного за другим ведущих игроков. Вчера серьезную травму получил Александр Кокорин, которому теперь предстоит операция и восстановление. Желаем ему спокойно пройти все необходимые процедуры и мероприятия, чтобы здоровым вернуться в строй и присоединиться к сборной", — заявил Алаев.
"Со своей стороны могу сказать, что в РФС уверены в том, что тренерский штаб сборной справится с кадровыми проблемами. У нас достаточно игроков высокого уровня, и коллектив в сборной сейчас подобрался очень амбициозный и профессиональный. Впереди у команды весьма непростые и интересные контрольные матчи с Бразилией и Францией, на которые мы приглашаем наших болельщиков", — добавил Алаев.
Сборная России проведет товарищеские матчи против сборных Бразилии и Франции 23 и 27 марта соответственно.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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