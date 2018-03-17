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Вынесенный матч чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции пройдет в Ярославле
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Вынесенный матч чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции пройдет в Ярославле 

ТАСС 17 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вынесенный матч чешского этапа Еврохоккейтура между сборными России и Швеции пройдет 19 апреля в Ярославле. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
"Матч состоится 19 апреля в Ярославле. На данный момент у меня такая информация", — сказал Третьяк.
Чешский этап Евротура пройдет 19-22 апреля в Пардубице. Россияне на турнире также встретятся с командами Финляндии (21 апреля) и Чехии (22 апреля).
После двух этапов Евротура сборная России занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками в шести матчах. Вторыми идут финны (13 очков), третьими — чехи (11).
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