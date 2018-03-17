В ФХР ждут аншлагов на матчах Еврочелленджа со сборной Германии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, чего ждёт от матчей Еврочелленджа между сборными России и Германии в Сочи. Команды сыграют 6 и 7 апреля.

«В Сочи есть все условия, и, конечно, на сборной Германии мы ждём аншлагов, теперь эту команду у нас все уважают. Но я скажу, что и раньше они хорошо играли — на Олимпиаде в Инсбруке в 1976 году помню, как бронзу выиграли», — приводит слова Третьяка РИА Новости

Россия встретилась с Германией в финале Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и одержала победу в овертайме со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что Третьяк будет участвовать в выборах президента ФХР.