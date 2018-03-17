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В ФХР ждут аншлагов на матчах Еврочелленджа со сборной Германии
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В ФХР ждут аншлагов на матчах Еврочелленджа со сборной Германии 

RT на русском 14 часов назад
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, чего ждёт от матчей Еврочелленджа между сборными России и Германии в Сочи. Команды сыграют 6 и 7 апреля.
«В Сочи есть все условия, и, конечно, на сборной Германии мы ждём аншлагов, теперь эту команду у нас все уважают. Но я скажу, что и раньше они хорошо играли — на Олимпиаде в Инсбруке в 1976 году помню, как бронзу выиграли», — приводит слова Третьяка РИА Новости.
Россия встретилась с Германией в финале Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и одержала победу в овертайме со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что Третьяк будет участвовать в выборах президента ФХР.
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