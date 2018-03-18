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Бывший футболист Фузер: Россия имеет все возможности для организации ЧМ на высоком уровне
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Бывший футболист Фузер: Россия имеет все возможности для организации ЧМ на высоком уровне 

ТАСС 15 часов назад
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. У России есть все возможности, чтобы хорошо организовать чемпионат мира по футболу и провести его на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной Италии Диего Фузер.
Сборная Италии не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира, заняв второе место в отборочной группе G и уступив в стыковых матчах команде Швеции.
"У меня прекрасные воспоминания о Москве, потому что я здесь выиграл Кубок УЕФА с «Пармой» (в 1999 году). У России есть все возможности, чтобы организовать хороший чемпионат мира и провести его на высоком уровне. Единственный недостаток этого мундиаля будет в том, что там не будет сборной Италии. Это большое разочарование для нас, сильный удар для итальянских болельщиков, потому что обычно все ждут чемпионат мира, вокруг него всегда ажиотаж", — сказал Фузер.
Участник чемпионата Европы 1996 года считает фаворитами предстоящего турнира команды Испании, Германии, Аргентины и Бразилии. «Я уверен, что и сборная России сыграет очень хорошо, потому что она будет играть дома — такие команды всегда участвуют с большим энтузиазмом. У вашей сборной, конечно, нет такого опыта, как у вышеперечисленных, но я уверен, что она как минимум сыграет очень хорошо», — отметил он.
Большую часть карьеры Фузер провел в римском «Лацио». Также он выступал за «Рому», «Милан», «Фиорентину» и другие итальянские клубы. В составе сборной Италии провел 25 матчей и забил 3 мяча.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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