Бывший футболист Фузер: Россия имеет все возможности для организации ЧМ на высоком уровне

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. У России есть все возможности, чтобы хорошо организовать чемпионат мира по футболу и провести его на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной Италии Диего Фузер.

Сборная Италии не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира, заняв второе место в отборочной группе G и уступив в стыковых матчах команде Швеции.

"У меня прекрасные воспоминания о Москве, потому что я здесь выиграл Кубок УЕФА с «Пармой» (в 1999 году). У России есть все возможности, чтобы организовать хороший чемпионат мира и провести его на высоком уровне. Единственный недостаток этого мундиаля будет в том, что там не будет сборной Италии. Это большое разочарование для нас, сильный удар для итальянских болельщиков, потому что обычно все ждут чемпионат мира, вокруг него всегда ажиотаж", — сказал Фузер.

Участник чемпионата Европы 1996 года считает фаворитами предстоящего турнира команды Испании, Германии, Аргентины и Бразилии. «Я уверен, что и сборная России сыграет очень хорошо, потому что она будет играть дома — такие команды всегда участвуют с большим энтузиазмом. У вашей сборной, конечно, нет такого опыта, как у вышеперечисленных, но я уверен, что она как минимум сыграет очень хорошо», — отметил он.

Большую часть карьеры Фузер провел в римском «Лацио». Также он выступал за «Рому», «Милан», «Фиорентину» и другие итальянские клубы. В составе сборной Италии провел 25 матчей и забил 3 мяча.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.