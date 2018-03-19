Мохамед Салах: Сборная Египта может пройти далеко на чемпионате мира

— Конечно, приятно, когда тебя сравнивают с таким игроком как Месси.

В четвертьфинале Лиги чемпионов нам предстоит сыграть с «Манчестер Сити». Мы отлично знаем друг друга. Мы будем усердно работать, чтобы пройти в полуфинал турнира. Хочу привести команду к победе в турнире. У меня есть цель, но не хочу ее раскрывать до конца сезона.

Сборная Египта может пройти далеко на чемпионате мира. В команду входят молодые игроки, которые хотят дать все, что могут, и то же самое касается ветеранов, — приводит слова Салаха Marca.

Напомним, на чемпионате мира-2018 сборная Египта сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.