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Мохамед Салах: Сборная Египта может пройти далеко на чемпионате мира
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Мохамед Салах: Сборная Египта может пройти далеко на чемпионате мира 

Советский спорт 12 часов назад
Фото: ww.euro-football.ru
— Конечно, приятно, когда тебя сравнивают с таким игроком как Месси.
В четвертьфинале Лиги чемпионов нам предстоит сыграть с «Манчестер Сити». Мы отлично знаем друг друга. Мы будем усердно работать, чтобы пройти в полуфинал турнира. Хочу привести команду к победе в турнире. У меня есть цель, но не хочу ее раскрывать до конца сезона.
Сборная Египта может пройти далеко на чемпионате мира. В команду входят молодые игроки, которые хотят дать все, что могут, и то же самое касается ветеранов, — приводит слова Салаха Marca.
Напомним, на чемпионате мира-2018 сборная Египта сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
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