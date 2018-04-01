Футболисты юношеской сборной России сыграли вничью с камерунцами 

Матч закончился со счетом 1:1. После трех матчей на счету юношеской сборной России одно очко и третье место в группе. Россияне сыграют с аргентинцами за пятое место на турнире.
«Приоритетная задача — приобретение нашими игроками международного опыта в матчах с соперниками самого высокого уровня, представляющими разные школы футбола. Полученный опыт должен помочь нашей команде успешно выступить в европейской квалификации, в которой мы стартуем осенью 2018 года», — сказал старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха, которого цитирует официальный сайт РФС.