Начало тренировки сборной России по футболу задержано из-за проведения допинг-контроля

ТАСС , 21 марта. Начало тренировки сборной России по футболу в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Бразилии задержано из-за проведения допинг-контроля. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Отмечается, что допинг-офицер прибыл в расположение команды в 06:30 по московскому времени. Процедура не завершилась до сих пор, так как пять игроков сборной по— прежнему находятся на допинг-контроле. Тренировка должна была начаться в 11:30 мск.

Встреча сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».