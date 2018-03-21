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Начало тренировки сборной России по футболу задержано из-за проведения допинг-контроля
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Начало тренировки сборной России по футболу задержано из-за проведения допинг-контроля 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 марта. Начало тренировки сборной России по футболу в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Бразилии задержано из-за проведения допинг-контроля. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Отмечается, что допинг-офицер прибыл в расположение команды в 06:30 по московскому времени. Процедура не завершилась до сих пор, так как пять игроков сборной по— прежнему находятся на допинг-контроле. Тренировка должна была начаться в 11:30 мск.
Встреча сборных России и Бразилии пройдет 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».
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