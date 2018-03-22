Все футболисты сборной России начали тренировку в общей группе

Все 28 футболистов сборной России приступили к сегодняшней тренировке в «Лужниках» в общей группе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов

Сборная России проводит подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Игра с бразильцами состоится в Москве на стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.