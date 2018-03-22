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Все футболисты сборной России начали тренировку в общей группе
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Все футболисты сборной России начали тренировку в общей группе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Все 28 футболистов сборной России приступили к сегодняшней тренировке в «Лужниках» в общей группе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
На занятии присутствует заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, а также чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва.
Сборная России проводит подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Игра с бразильцами состоится в Москве на стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.
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