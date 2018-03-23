Булыкин оценил шансы сборной России в матче против Бразилии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение по поводу предстоящего контрольного матча национальной команды против сборной Бразилии. Слова спортсмена приводит Rusfootball.info.

"Мое мнение, у нашей сборной есть шансы, даже не смотря на то, что наши защитники «поломались». Все-таки матч неофициальный, товарищеский, и бразильцы играют в не привычных для них погодных условиях. Климат у нас другой — может быть, наша погода нам поможет", — сказал Булыкин.

Он отметил, что надеется на полную самоотдачу футболистов в предстоящей встрече.

"Это поможет добиться положительного результата в матче с топ-сборной, которой в этой игре не нужно будет ничего, и она не будет сильно напрягаться. Хочется увидеть от наших игроков самоотдачу, хорошую игру и хороший результат", — добавил Булыкин.

Матч Россия — Бразилия пройдет на стадионе «Лужники» в 19:00 (мск).