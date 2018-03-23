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Кто забьёт сборной Бразилии?
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Кто забьёт сборной Бразилии? 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч Россия — Бразилия. Предлагаем ответить на вопрос: кто забьёт в ворота сборной Бразилии?
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
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