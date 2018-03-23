Кто забьёт сборной Бразилии?

Сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч Россия — Бразилия. Предлагаем ответить на вопрос: кто забьёт в ворота сборной Бразилии?

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.