Полузащитник сборной России сравнил уровень команд Бразилии и Франции

Полузащитник "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин оценил ближайших соперников, с которыми российской команде предстоит провести ближайшие контрольные команды. По его мнению, сборные Бразилии и Франции находятся на одном уровне, передает ТАСС

"Эти команды примерно одного уровня. Звезды есть и там, и там, поэтому затрудняюсь ответить конкретно. Когда они между собой сыграют, тогда и узнаем, кто сильнее", — цитирует Зобнина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России примет Бразилию в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта, а 27 марта встретится с командой Франции на арене «Санкт-Петербург».