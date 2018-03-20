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Полузащитник сборной России сравнил уровень команд Бразилии и Франции
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Полузащитник сборной России сравнил уровень команд Бразилии и Франции 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин оценил ближайших соперников, с которыми российской команде предстоит провести ближайшие контрольные команды. По его мнению, сборные Бразилии и Франции находятся на одном уровне, передает ТАСС.
"Эти команды примерно одного уровня. Звезды есть и там, и там, поэтому затрудняюсь ответить конкретно. Когда они между собой сыграют, тогда и узнаем, кто сильнее", — цитирует Зобнина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Сборная России примет Бразилию в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта, а 27 марта встретится с командой Франции на арене «Санкт-Петербург».
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