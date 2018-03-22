Стал известен возможный стартовый состав Бразилии на матч со сборной России

11 игроков сборной Бразилии во время сегодняшней тренировки отделились от остальных и играли на полполя. Таким образом, стал известен возможный стартовый состав бразильской команды на товарищеский матч со сборной России.

Аллисон — Марсело, Миранда, Тьяго Силва, Дани Алвес — Каземиро, Паулиньо, Коутиньо — Дуглас Коста , Жезус, Виллиан.

Встреча между сборными России и Бразилии пройдёт на стадионе в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Билеты на матч Россия — Бразилия можно приобрести на «Чемпионате».