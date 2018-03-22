Тренер сборной Бразилии: Головин очень силён. Мы отдельно за ним следим

Главный тренер сборной Бразилии Тите перед товарищеским матчем с Россией (23 марта) поделился мыслями о лучших игроках соперника.

«Уровень игроков сборной России? Они отлично сыграли с Бельгией, а это говорит о высоком уровне. К тому же они неплохо сыграли с Аргентиной.