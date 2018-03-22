Тренер сборной Бразилии: Головин очень силён. Мы отдельно за ним следим 

Главный тренер сборной Бразилии Тите перед товарищеским матчем с Россией (23 марта) поделился мыслями о лучших игроках соперника.
«Уровень игроков сборной России? Они отлично сыграли с Бельгией, а это говорит о высоком уровне. К тому же они неплохо сыграли с Аргентиной.
Головин очень силён. Он вызывает большое внимание. Мы отдельно за ним следим. Он сделает игру интересной. Вратарь Акинфеев очень хорошо играет. Глушаков тоже отлично помогает команде. Миранчуки, Смолов также очень сильны», — передаёт слова Тите корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.