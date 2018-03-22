Тренеру сборной Бразилии трудно определить состав команды на ЧМ-2018 

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что ему трудно определиться с составом на чемпионат мира по футболу в России. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Задача выбора состава на чемпионат мира для меня является очень сложной. Для нашего тренерского штаба очень сложно определиться, так как многие футболисты отлично выступают.
Я стараюсь дать шанс каждому претенденту, чтобы видеть, как у них получается проявить себя", — сказал Тите.
Тренер также добавил, что во время прибывания в России вокруг спортсменов сложилась особая атмсфера.
"Мы видим человеческие качества русского народа, находимся в определенном климате, и я говорю не про холод. Вокруг нас уже сложилась особая атмосфера, которая приближает к чемпионату мира", — отметил он.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России выйдут на контрольный матч с командой Бразилии в белой форме.