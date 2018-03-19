Зобнин расстроен отсутствием Неймара в составе сборной Бразилии 

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Бразилии.
"Расстроен, что не сыграет Неймар. Сегодня посмотрю, кто прилетит, там нет слабых игроков, к нам приедут звезды. Сегодня у нас было немного тактики, которая, как я думаю, у нас будет под Бразилию", — цитирует Зобнина ТАСС.
Сборная России встретится с командой Бразилии 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее вратарь сборной России Александр Селихов заявил, что отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии не понижает уровень соперника.