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Зобнин расстроен отсутствием Неймара в составе сборной Бразилии
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Зобнин расстроен отсутствием Неймара в составе сборной Бразилии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Бразилии.
"Расстроен, что не сыграет Неймар. Сегодня посмотрю, кто прилетит, там нет слабых игроков, к нам приедут звезды. Сегодня у нас было немного тактики, которая, как я думаю, у нас будет под Бразилию", — цитирует Зобнина ТАСС.
Сборная России встретится с командой Бразилии 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее вратарь сборной России Александр Селихов заявил, что отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии не понижает уровень соперника.
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