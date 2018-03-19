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Эду Гаспар: Сборная России играет в схожем с англичанами стиле
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Эду Гаспар: Сборная России играет в схожем с англичанами стиле 

Советский спорт 11 часов назад
Накануне бразильская команда прилетела в Москву, а сегодня провела первое занятие на одном из тренировочных полей стадиона «Спартак». Товарищеская игра сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе «Лужники».
— Сборные России и Германии были нашими приоритетами при выборе соперников на товарищеские матчи для подготовки к чемпионату мира. Стиль игры сборной России схож с англичанами. Но мы пока еще не знаем, какую схему выберет наш соперник, будут ли они играть с четырьмя или пятью защитниками, — сказал Гаспар.
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