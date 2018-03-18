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Игнатьев занимается индивидуально на тренировке сборной России по футболу
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Игнатьев занимается индивидуально на тренировке сборной России по футболу 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев покинул общую группу и занимается по индивидуальному плану на тренировке российской футбольной сборной перед товарищеским матчем с бразильцами. Занятие национальной команды проходит на учебно-тренировочной базе московского «Динамо» в Новогорске.
На тренировке национальной команды присутствуют 27 футболистов. Полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев присоединится к сборной в понедельник, после воскресного матча чемпионата Испании против «Атлетико».
Матчи сборной России против команд Бразилии и Франции пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 27 марта соответственно.
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