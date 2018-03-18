Игнатьев занимается индивидуально на тренировке сборной России по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. / ТАСС /. Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев покинул общую группу и занимается по индивидуальному плану на тренировке российской футбольной сборной перед товарищеским матчем с бразильцами. Занятие национальной команды проходит на учебно-тренировочной базе московского «Динамо» в Новогорске.

На тренировке национальной команды присутствуют 27 футболистов. Полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев присоединится к сборной в понедельник, после воскресного матча чемпионата Испании против «Атлетико».

Матчи сборной России против команд Бразилии и Франции пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 27 марта соответственно.