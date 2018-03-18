Селихов: отсутствие Неймара не понижает уровень сборной Бразилии

Вратарь сборной России Александр Селихов считает, что отсутствие нападающего Неймара в составе сборной Бразилии не понижает уровень соперника.

"Отсутствие Неймара не понижает уровень сборной Бразилии, там есть и другие хорошие игроки — Филиппе Коутиньо, например. Но мне кажется, Франция сейчас посильнее. Хотя эти две топ-сборные, поэтому ни с кем не будет легко", — приводит слова Селихова ТАСС

Также голкипер поделился мнением о конкуренции на своей позиции.

"Ситуация с вратарями психологически никак не давит — все будет так, как будет. Диалога с тренером (Станиславом) Черчесовым не было, а (главный тренер "Спартака" Массимо) Каррера пожелал всем вернуться без травм", — сказал Селихов.

Сборная России встретится с командой Бразилии 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.