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Селихов: отсутствие Неймара не понижает уровень сборной Бразилии
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Селихов: отсутствие Неймара не понижает уровень сборной Бразилии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь сборной России Александр Селихов считает, что отсутствие нападающего Неймара в составе сборной Бразилии не понижает уровень соперника.
"Отсутствие Неймара не понижает уровень сборной Бразилии, там есть и другие хорошие игроки — Филиппе Коутиньо, например. Но мне кажется, Франция сейчас посильнее. Хотя эти две топ-сборные, поэтому ни с кем не будет легко", — приводит слова Селихова ТАСС.
Также голкипер поделился мнением о конкуренции на своей позиции.
"Ситуация с вратарями психологически никак не давит — все будет так, как будет. Диалога с тренером (Станиславом) Черчесовым не было, а (главный тренер "Спартака" Массимо) Каррера пожелал всем вернуться без травм", — сказал Селихов.
Сборная России встретится с командой Бразилии 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее игрок сборной России Александр Ерохин рассказал о давлении перед стартом чемпионата мира.
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