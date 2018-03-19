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Рауш рад сыграть с сильными командами во время подготовки сборной к ЧМ-2018
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Рауш рад сыграть с сильными командами во время подготовки сборной к ЧМ-2018 

Р-Спорт 3 часа назад
Фото: Soccer News
Здорово, что футболисты сборной России готовятся к домашнему чемпионату мира-2018, проводя контрольные матчи с такими сборными, как Бразилия и Франция, заявил защитник национальной команды Константин Рауш.
Сборная России 18 марта начала сбор на базе в Новогорске перед контрольными матчами с командами Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).
"Матчи еще не самые важные, но готовиться к чемпионату мира с такими соперниками — это здорово. Считаю, неплохо сыграли с аргентинцами (0:1) и испанцами (3:3). Впереди еще два сильных соперника. Увидим, в каком состоянии команда. Мы играем в футбол и всегда хотим выигрывать", — сказал Рауш журналистам.
В январе Рауш перешел из немецкого «Кельна» в московское «Динамо».
"Конечно, для меня разница есть после переезда в Россию. В Германии немного теплее, и поля все в хорошем состоянии. Но ничего, привыкну", — добавил он.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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