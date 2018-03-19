Кёрлингистки РФ потерпели первое поражение на ЧМ, проиграв Италии

Российские кёрлингистки потерпели первое поражение на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Женская сборная России уступила команде Италии со счётом 5:6.

Это первое поражение команды скипа Виктории Моиссеевой на турнире. Ранее россиянки одержали три победы: над Шотландией (8:4), США (8:5) и Швейцарией (8:4).

Чемпионат мира. Женщины Групповой турнир

Италия — Россия — 6:5 (0:0, 1:0, 0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).