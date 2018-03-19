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Кёрлингистки РФ потерпели первое поражение на ЧМ, проиграв Италии
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Кёрлингистки РФ потерпели первое поражение на ЧМ, проиграв Италии 

Чемпионат.com 10 часов назад
Российские кёрлингистки потерпели первое поражение на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Женская сборная России уступила команде Италии со счётом 5:6.
Это первое поражение команды скипа Виктории Моиссеевой на турнире. Ранее россиянки одержали три победы: над Шотландией (8:4), США (8:5) и Швейцарией (8:4).
За сборную России на турнире также выступают Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова.
Чемпионат мира. Женщины Групповой турнир
Италия — Россия — 6:5 (0:0, 1:0, 0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
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