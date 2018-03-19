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Рауш: и без Неймара в составе сборной Бразилии много классных футболистов
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Рауш: и без Неймара в составе сборной Бразилии много классных футболистов 

Чемпионат.com 3 часа назад
Защитник сборной России Константин Рауш рассказал, являются ли травмы игроков обороны большой проблемой для национальной команды.
Сборная России проводит подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Игра с бразильцами состоится в Москве на стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.
«Во-первых, хочу пожелать здоровья всем ребятам. Жаль, что так вышло. А все другие вопросы лучше задать тренеру, он будет принимать решения. Но, думаю, всё будет нормально.
Отсутствие Неймара в товарищеском матче со сборной Бразилии? У них и без него много классных футболистов, поэтому в любом случае надо хорошо подготовиться. Не знаю, кто выйдет на моём фланге, но есть, например, Виллиан — тоже сильный игрок.
Это товарищеские игры, но такие соперники требуют серьёзной подготовки и отношения к себе. Мы уже играли с Аргентиной и Испанией, получилось хорошо. Теперь другие соперники, которые покажут, в каком состоянии наша команда. А что касается важности результата… Мы играем в футбол всегда с желанием победить", — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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