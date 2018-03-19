Рауш: и без Неймара в составе сборной Бразилии много классных футболистов

Защитник сборной России Константин Рауш рассказал, являются ли травмы игроков обороны большой проблемой для национальной команды.

Сборная России проводит подготовку к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно. Игра с бразильцами состоится в Москве на стадионе «Лужники», с французами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.

«Во-первых, хочу пожелать здоровья всем ребятам. Жаль, что так вышло. А все другие вопросы лучше задать тренеру, он будет принимать решения. Но, думаю, всё будет нормально.

Отсутствие Неймара в товарищеском матче со сборной Бразилии? У них и без него много классных футболистов, поэтому в любом случае надо хорошо подготовиться. Не знаю, кто выйдет на моём фланге, но есть, например, Виллиан — тоже сильный игрок.