Фарфан, Чорлука, Фернандеш и Рыбус вызваны в сборные

Игроки «Локомотива» Джефферсон Фарфан , Ведран Чорлука, Мануэл Фернандеш и Мачей Рыбус вызваны в расположении национальных сборных, сообщает пресс-служба железнодорожников. Все четверо прибудут в расположение команд для подготовки к товарищеским матчам.

Фарфан вызван в сборную Перу для подготовки ко встрече с Хорватией (23 марта), Чорлука в составе сборной Хорватии будет готовиться к матчам с Перу и Мексикой (27 марта).

Рыбус отправляется в сборную Польши на игры с Нигерией (23 марта) и Кореей (27 марта). Фернандеш прибудет в расположение Португалии на встречи с Египтом (23 марта) и Голландией (26 марта).