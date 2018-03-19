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Фарфан, Чорлука, Фернандеш и Рыбус вызваны в сборные
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Фарфан, Чорлука, Фернандеш и Рыбус вызваны в сборные 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Игроки «Локомотива» Джефферсон Фарфан, Ведран Чорлука, Мануэл Фернандеш и Мачей Рыбус вызваны в расположении национальных сборных, сообщает пресс-служба железнодорожников. Все четверо прибудут в расположение команд для подготовки к товарищеским матчам.
Фарфан вызван в сборную Перу для подготовки ко встрече с Хорватией (23 марта), Чорлука в составе сборной Хорватии будет готовиться к матчам с Перу и Мексикой (27 марта).
Рыбус отправляется в сборную Польши на игры с Нигерией (23 марта) и Кореей (27 марта). Фернандеш прибудет в расположение Португалии на встречи с Египтом (23 марта) и Голландией (26 марта).
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