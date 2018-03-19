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Регбийный арбитр подвергся нападению со стороны игроков сборной Испании
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Регбийный арбитр подвергся нападению со стороны игроков сборной Испании 

Вести.Ru 2 часа назад
На завершившемся чемпионате Европы по регби произошел скандал. В концовке матча заключительного тура группового раунда между командами Бельгии и Испании румынский арбитр Влад Иордаческу подвергся нападению со стороны игроков проигравшей сборной Испании (10:18). Рефери лишь под охраной смог покинуть стадион.
Испанцы претендовали на вторую строчку группы, которая дает прямую путевку на Кубок мира по регби — главный турнир среди национальных команд. Главным ее конкурентом являлась команда Румынии, которая накануне проиграла победителю группового раунда — сборной Грузии (16:25) и, таким образом, судьба путевки зависела от результата испанцев. В случае их победы именно пиренейцы занимали бы вторую позицию.
Однако победу праздновали бельгийцы, являющиеся аутсайдером турнира, и, по мнению испанцев, именно предвзятая работа арбитра из Румынии стала главной причиной их поражения. Помимо всего прочего, в Федерации регби Испании возмутились тем, что организаторы чемпионата Европы поставили на матч арбитра из заинтересованной в поражении Испании страны. К слову, также испанцы припомнили то, что президентом организации является румынский чиновник.
Теперь за инцидент в концовке матча возьмется главная регбийная организация — World Rugby, которая инициирует расследование в этом деле.
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