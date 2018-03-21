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Квинси Промес: В чемпионате России я доказал, что принадлежу к числу лучших футболистов
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Квинси Промес: В чемпионате России я доказал, что принадлежу к числу лучших футболистов 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Soccer News
Голландцы проведут товарищеские матчи с Англией — 23 марта и Португалией — 26 марта.
«В чемпионате России я доказал, что принадлежу к числу лучших футболистов. Хочу показать это и в сборной. Люди читают о моих успехах в России и ждут от меня такого же здесь, в Голландии. Я и сам жду от себя этого. Знаю, что в нынешней сборной я один из самых опытных игроков по числу проведенных матчей. Настало время проявить себя во всей красе.
Менее успешная игра в сборной связана со стечением обстоятельств. Конечно, я не удовлетворен, но уверен, что вскоре все наладится. Нужна стабильность, и я требую от себя большего. В сборной мы должны создать новую и сильную команду. У нас подходящие для этого футболисты. Нужно добиться того, чтобы мы всегда участвовали в крупных турнирах», — цитирует Промеса fcupdate.nl.
На счету Промеса 25 матчей и четыре забитых гола в составе национальной сборной. Голландия не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в России.
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