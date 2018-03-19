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Команда школы №1538 Митина по гандболу вышла в плей-офф
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Команда школы №1538 Митина по гандболу вышла в плей-офф 

Управа района Митино 11 часов назад
Фото: Управа района Митино
В школе № 1538 района Митино прошел групповой этап городских соревнований по гандболу среди девочек 2002–2003 годов рождения. Команда учебного заведения сыграла со сверстницами из школы № 1747. Итоговый счет 21:14 в пользу спортсменок школы № 1538.
— В итоге школы Митина заняли 1 и 2 место в своей группе и обе команды вышли в плей-офф, — рассказали в администрации учебного заведения.
Стоит отметить, что благодаря достижениям в прошлом году команда школы № 1538 прошла в групповой этап городских соревнования, минуя межрайонный. (ср)
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