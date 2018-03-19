Команда школы №1538 Митина по гандболу вышла в плей-офф

В школе № 1538 района Митино прошел групповой этап городских соревнований по гандболу среди девочек 2002–2003 годов рождения. Команда учебного заведения сыграла со сверстницами из школы № 1747. Итоговый счет 21:14 в пользу спортсменок школы № 1538.

— В итоге школы Митина заняли 1 и 2 место в своей группе и обе команды вышли в плей-офф, — рассказали в администрации учебного заведения.

Стоит отметить, что благодаря достижениям в прошлом году команда школы № 1538 прошла в групповой этап городских соревнования, минуя межрайонный. (ср)